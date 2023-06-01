01 Июня 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Опрос: около 40% россиян дают детям не более одной тысячи рублей в месяц

Около 40% россиян дают своим детям на карманные расходы не более 1 тыс. руб. в месяц, еще 21% опрошенных готовы выделить до 3 тыс. руб. в месяц.

Согласно исследованию "Почта банка" 10% граждан дают от 3 до 5 тыс. руб., столько готовы отдать более 5 тыс. руб. 19% россиян заявили, что не дают деньги детям.

56% участников исследования сообщили, что у их ребенка есть своя банковская карта. Чтобы контролировать траты по детской карте, 54% родителей пополняют ее на определенную сумму, 9% - устанавливают лимит на операции по ней, 7% - ставят ограничения на покупки в интернете, 3% - ограничивают выдачу наличных в банкоматах. 18% опрошенных не контролирует траты детей по банковской карте.

54% заявили, что самостоятельно обучают своих детей финансовой грамотности и кибербезопасности.

Теги: соцопрос, деньги, дети


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