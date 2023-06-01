01 Июня 2023
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Общество В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Средний чек на зарубежный отдых вырос до 50%

Средняя стоимость отдых летом за рубежом выросла от 15% до 50% по сравнению с летом прошлого года.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, речь идет о ключевых заграничных направлениях. Лидером по количеству зарубежных поездок россиян этим летом остается Турция. Средний чек тура в эту страну составляет от 215 до 265 тыс. руб. на двоих.

Второе место занимает Абхазия со средним чеком за тур от 80 до 100 тыс. руб. В стоимость включен перелет.

Тройку замыкает Египет, куда планируют отправиться около 300 тыс. россиян. Средний чек за тур на двоих обойдется им в 200 тыс. руб.

Напомним, 42 млн туристов готовы если не на своих двоих, то на четырех колесах отправиться в путешествие по России или СНГ.

Теги: отдых, отпуск, АТОР


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