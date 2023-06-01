01 Июня 2023
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Общество В России
Фото: EADaily

Российские льготники получат счета за ЖКХ со "скидкой"

Российские власти будут компенсировать плату за жилищно-коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям, а не гражданам, как в настоящее время.

Как заявили в Минстрое, правило вступит в силу не ранее 2024 года. Также планируется сократить количество необходимых для получения субсидий документов и уведомлять россиян о том, что у них появилась возможность получить льготы.

В России появится электронный домен "ЖКХ и городская среда", где соберут различные сервисы сферы. Один из них — "Гражданин", который будет использоваться для возмещения затрат за жилищно-коммунальные услуги для тех, кто имеет право на меры поддержки от государства.

Льготы на оплату получают отдельные категории граждан, например инвалиды, ветераны труда, ветераны ВОВ…, субсидии — россияне, доля расходов которых на оплату коммуналки превышает предельно допустимую. Сегодня в разных регионах установлены свои пороги. В 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 — 15–21%, а в трех — менее 15% (например, в Москве — 10%).

Как считают эксперты, мера поможет в борьбе с ростом долгов за ЖКХ, сообщают "Известия".

Теги: ЖКХ, ЖКУ


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