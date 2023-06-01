01 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба компании Fresh Auto

Правительство продлило действие упрощенного техрегламента по выпуску автомобилей

Правительство России продлило действие упрощенного технического регламента для автомобилей до 1 февраля 2024 года.

Однако будет осуществляться поэтапное возращение требований техрегламента "О безопасности колесных транспортных средств". Как говорится в постановлении кабмина, с декабря 2023 года установка антиблокировочной системы торможения ABS возвращается в обязательные требования к выпуску автомобилей в стране.

С 1 июня 2023 года автомобили, выпускаемые в РФ, должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже "Евро-2". С 1 ноября текущего года на всех транспортных средствах должна быть установлена антиблокировочная система тормозов.

Как сообщили в Минпромторге, для брендов, которые не прекращали официальные поставки автомобилей, до 1 октября 2023 года сохраняется процедура ввоза по заключениям наряду с общим порядком оценки соответствия по техническому регламенту, сообщают "Известия".

С весны 2022 года действуют упрощенные требования по выпуску машин. Они разрешают не устанавливать систему ABS из-за проблем с поставками комплектующих.

Теги: автомбили, автопром


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