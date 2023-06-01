01 Июня 2023
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Общество В России
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;All Media Company&quot;

Фильм "Чебурашка" станет музыкально-цирковой постановкой

В России продюсерская компания "Наше шоу" готовит к выпуску семейное музыкально-цирковое шоу "Чебурашка".

Как сообщила совладелец и гендиректор компании Наталья Локтева, инвестиции в проект составили 200 млн руб. Создатели планируют окупить затраты через шесть месяцев.

Музыкальным продюсером и композитором шоу выступил Сергей Жуков.

Шоу создано при поддержке студии Yellow, Black and White. Эта компания – один из создателей фильма "Чебурашка", она известна по фильмам "Холоп", "Вызов", "Последний богатырь".

Успех полнометражного фильма, который посмотрели более 22 млн зрителей, дал понимание, что история про национального героя в формате театрального шоу может быть востребована у широкой аудитории, сообщают "Ведомости".

Напомним, фильм "Чебурашка" составил конкуренцию мировым кинохитам начала этого года и вошел в топ-20 самых кассовых лент (по состоянию на апрель).

Теги: Чебурашка, кино


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Ранее 12.05.2023 13:13 Мск "Чебурашка" вошел в топ-20 самых кассовых фильмов 2023 года

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