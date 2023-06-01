01 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Годовая инфляция в России за неделю увеличилась до 2,41%

В последнюю неделю мая годовая инфляция в России выросла до 2,41% год к году против 2,36% на позапрошлой неделе.

Таковы данные Росстата, которые публикует Минэкономики. С 23 по 29 мая цены выросли на 0,08%. Продукты питания подешевели на 0,03% благодаря общему снижению цен на плодоовощную продукцию (-1,67%). Больше всего цены упали на лук (-4,87%), огурцы (-7,86%) и томаты (-10,03%).

Непродовольственные товары подорожали на 0,13%. Так, возобновился рост цен на электро- и бытовые устройства (0,23% после снижения на 0,49% на прошлой недели), продолжился рост цен на стройматериалы (0,72%) и бензин (0,31%). Темпы роста цен на регулируемые туристические и бытовые услуги составили 0,19%: продолжили дорожать авиабилеты (1,89% на внутренние рейсы) и туристические услуги (1,20%).

Ранее россияне сообщили о росте цен на хлеб и хлебобулочные изделия. 29% сообщают, что заметили рост стоимости молочных продуктов, также растет число заметивших инфляцию в ценах на сахар, овощи и фрукты, рыбу и т.д.

Теги: инфляция, экономика


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