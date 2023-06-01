Госдума рассмотрит законопроект о праве судимых заключать военный контракт

Совет Госдумы включил в план работы на июнь проект закона, который позволяет в период мобилизации, военного положения и в военное время россиянам с судимостью и ограниченно годным заключать контракты на военную службу.

Документ внесли на рассмотрение глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Речь идет о гражданах с погашенной и непогашенной судимостью, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, и о гражданах, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

Также предлагается разрешить заключать контракты россиянам, признанным ограниченно годными к военной службе.

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