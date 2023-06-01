Минэк: рост ВВП в апреле составил 3,3%

Рост ВВП России в апреле составил 3,3% в годовом выражении, тогда как в марте произошел спад на 0,7%, а в феврале - на 2,6%.

Как следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике", показатель оказался положительным впервые с марта 2022 года.

Согласно обновленному прогнозу Минэк, в 2023 году рост показателя составит 1,2% после спада на 2,1% в 2022 году.

Как считают в ведомстве, поддержку экономике продолжает оказывать промпроизводство. По данным Росстата, в апреле рост ВВП составил 5,2% год к году после 1,2% в марте.