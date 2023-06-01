Глава комитета Госдумы уйдет с должности для участия в СВО

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов решил отправиться в зону проведения специальной военной операции и попросил освободить его от должности председателя.

На свою должность депутат предложил заместителя — депутата Бадму Башанкаева.

"В окопах сидят наши дети, они отдают за нас свои жизни. Я обязан быть рядом <…>. Я прошу вас освободить меня от должности председателя комитета по охране здоровья <…>, чтобы я смог поехать на фронт", — отметил Хубезов на заседании партии "Единой России".

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал главе комитета успехов в "благородной миссии", сообщает РИА "Новости".

Ранее был назван самый "полезный" депутат Госдумы.