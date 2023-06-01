01 Июня 2023
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Фото: кадр видеозаписи

На Украине допустили удар по Крымскому мосту британскими ракетами

Украинские войска могут попытаться ударить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow британского производства, сообщил в эфире телеканала "24" секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов.

Он не сказал, когда именно планируется нападение, однако указал, что Киев пойдет на это в случае уверенности в своих действиях. Данилов отметил, что украинские войска уже решили для себя, по каким российским объектам следует бить в первую очередь.

Ранее Минобороны РФ сообщило о перехвате поставленной Британией ракеты Storm Shadow.

Теги: Крымский мост, ракеты, Украина, спецоперация


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