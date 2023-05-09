В России возбуждены дела из-за осквернения советских захоронений в Австрии и Польше

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту очередных осквернений памятников в Австрийской Республике и Республике Польша, сообщили в пресс-службе СК.

По имеющимся данным, на постаменте одной из скульптурных композиций на территории мемориального кладбища советских воинов в Варшаве черной краской нанесены надписи антироссийского и нецензурного содержания.

Кроме того, неизвестные осквернили советское воинское захоронение в австрийском городе Эбенфурт (земля Нижняя Австрия), сообщило посольство России в Вене.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовные дела, запросив необходимую информацию в МИД России.