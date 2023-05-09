Журналист AFP погиб под Артемовском
Журналист AFP Арман Сольден погиб под Артемовском в результате обстрела на окраине города Часов Яр.
Погибший журналист занимал должность видеокоординатора агентства на Украине. Об этом сообщает RT
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Журналист AFP Арман Сольден погиб под Артемовском в результате обстрела на окраине города Часов Яр.
Погибший журналист занимал должность видеокоординатора агентства на Украине. Об этом сообщает RT
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС