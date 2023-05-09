Праздничный концерт ко Дню Победы в Екатеринбурге организовал Фонд святой Екатерины

Сегодня в Екатеринбурге прошел праздничный концерт от Фонда святой Екатерины «Дорога к Победе», хедлайнерами которого стали Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

В этом году жители Екатеринбурга не только почтили память героев Великой Отечественной войны, но и открыли для себя роль города в сохранении культурного наследия и сотен тысяч жизней раненых солдат.

Режиссер Роман Постовалов за час погрузил 150 000 зрителей в историю, которую сейчас мало кто знал. Уже через неделю после начала войны в наш город привезли 500 000 экспонатов Государственного Эрмитажа и практически все коллекции Оружейной палаты, в том числе и знаменитую «Шапку Мономаха».

«Мы добились того эффекта, которого хотели. Мне сыпались от родных и друзей сообщения: «Ревем-ревем-ревем». Этот концерт, в первую очередь, дань уважения нашему городу», — делится Постовалов.

В первые два года войны с фронта на Урал приехали больше 400 000 раненых солдат, для лечения которых развернули 49 госпиталей. В своих письмах они писали близким: «Меня отправили на Урал. Значит выживу». Именно свердловский химик Исаак Постовский разработал антибактериальный препарат, который в годы войны помог сохранить миллионы жизней по всей стране.

Первым из хэдлайнеров на сцену вышел SHAMAN, где исполнил песни из новой программы «Я русский» и гимн Российской Федерации. Концерт Преснякова и Подольской закончился уже после салюта.