10 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Праздничный концерт ко Дню Победы в Екатеринбурге организовал Фонд святой Екатерины

Сегодня в Екатеринбурге прошел праздничный концерт от Фонда святой Екатерины «Дорога к Победе», хедлайнерами которого стали Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

екатеринбург, день победы, плотинка(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В этом году жители Екатеринбурга не только почтили память героев Великой Отечественной войны, но и открыли для себя роль города в сохранении культурного наследия и сотен тысяч жизней раненых солдат.

екатеринбург, плотинка, люди(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Режиссер Роман Постовалов за час погрузил 150 000 зрителей в историю, которую сейчас мало кто знал. Уже через неделю после начала войны в наш город привезли 500 000 экспонатов Государственного Эрмитажа и практически все коллекции Оружейной палаты, в том числе и знаменитую «Шапку Мономаха».

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Мы добились того эффекта, которого хотели. Мне сыпались от родных и друзей сообщения: «Ревем-ревем-ревем». Этот концерт, в первую очередь, дань уважения нашему городу», — делится Постовалов.

концерт, день победы, екатеринбург(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В первые два года войны с фронта на Урал приехали больше 400 000 раненых солдат, для лечения которых развернули 49 госпиталей. В своих письмах они писали близким: «Меня отправили на Урал. Значит выживу». Именно свердловский химик Исаак Постовский разработал антибактериальный препарат, который в годы войны помог сохранить миллионы жизней по всей стране.

концерт, день победы, екатеринбург(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Первым из хэдлайнеров на сцену вышел SHAMAN, где исполнил песни из новой программы «Я русский» и гимн Российской Федерации. Концерт Преснякова и Подольской закончился уже после салюта.

шаман, концерт в екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Теги: фонд святой екатерины, концерт, день победы,


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