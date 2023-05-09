С утра туман, вечером Шаман: в Екатеринбурге состоялся праздничный концерт на 9 Мая

В историческом сквере Екатеринбурга сегодня состоялся праздничный гала-концерт в честь 9 Мая, уральские артисты, певцы и музыканты выступили вместе с Шаманом, который исполнил не только свои хиты, но и гимн Российской Федерации, передает корреспондент Накануне.RU.

Организатором мероприятия стал Фонд святой Екатерины. Темой в этом году была эвакуация – "Дорога к победе", вспоминали, как на Урал во время войны эвакуировали людей и заводы, театры и музеи, и каким трудом здесь удалось не только сохранить, но и приумножить промышленность и культуру, спасти детей, раненых и других эвакуированных в тяжелые годы и самые холодные зимы.

С утра, во время парада, Екатеринбург накрыло туманом, который днем рассеялся, а уже к вечеру в центре города "стало жарко", несмотря на прохладную погоду, по крайней мере "зажигать" в своей песне требовал певец Шаман. Он выступил с нашивкой из триколора в своем эпатажном черном кожаном костюме, люди тепло приняли артиста. Шаман спел и свою новую песню, которая уже “наделала много шуму", как признался сам артист перед исполнением композиции "Мы". Народ требовал полюбившийся хит "Я русский". Под конец выступления Шаман внезапно исполнил гимн России.

В концертной программе принимали участие и маленькие екатеринбуржцы – читали стихи военных лет. Артисты театров Екатеринбурга исполнили музыкальные номера, на сцене над водой появился и "умирающий лебедь" – дань памяти Майе Плисецкой, которая провела в Свердловске один год в эвакуации с семьей. Вспомнили и поэтессу Агнию Барто – она работала на одном из уральских заводов в то время.

На сцене, кроме столичной звезды и местных артистов, появились и простые люди в мультимедийном проекте "Я помню": лица простых уральцев от мала до велика сменялись на огромных экранах, а фоном шли рассказы, которые начинались одинаково: "Я помню, как мне рассказывал(а) дедушка (или бабушка)" – и дальше истории про войну и День Победы. В финале появились портреты наших ветеранов, которые помнят настоящую войну не по рассказам.

Празднование 9 Мая традиционно завершилось салютом.