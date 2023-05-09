10 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

С утра туман, вечером Шаман: в Екатеринбурге состоялся праздничный концерт на 9 Мая

В историческом сквере Екатеринбурга сегодня состоялся праздничный гала-концерт в честь 9 Мая, уральские артисты, певцы и музыканты выступили вместе с Шаманом, который исполнил не только свои хиты, но и гимн Российской Федерации, передает корреспондент Накануне.RU.

Организатором мероприятия стал Фонд святой Екатерины. Темой в этом году была эвакуация – "Дорога к победе", вспоминали, как на Урал во время войны эвакуировали людей и заводы, театры и музеи, и каким трудом здесь удалось не только сохранить, но и приумножить промышленность и культуру, спасти детей, раненых и других эвакуированных в тяжелые годы и самые холодные зимы.

9 мая(2023)|Фото: Накануне.RU9 мая, вячеслав мясников(2023)|Фото: Накануне.RU

С утра, во время парада, Екатеринбург накрыло туманом, который днем рассеялся, а уже к вечеру в центре города "стало жарко", несмотря на прохладную погоду, по крайней мере "зажигать" в своей песне требовал певец Шаман. Он выступил с нашивкой из триколора в своем эпатажном черном кожаном костюме, люди тепло приняли артиста. Шаман спел и свою новую песню, которая уже “наделала много шуму", как признался сам артист перед исполнением композиции "Мы". Народ требовал полюбившийся хит "Я русский". Под конец выступления Шаман внезапно исполнил гимн России.

шаман, shaman(2023)|Фото: Накануне.RUшаман, shaman(2023)|Фото: Накануне.RU

В концертной программе принимали участие и маленькие екатеринбуржцы – читали стихи военных лет. Артисты театров Екатеринбурга исполнили музыкальные номера, на сцене над водой появился и "умирающий лебедь" – дань памяти Майе Плисецкой, которая провела в Свердловске один год в эвакуации с семьей. Вспомнили и поэтессу Агнию Барто – она работала на одном из уральских заводов в то время.

9 мая(2023)|Фото: Накануне.RU

9 мая(2023)|Фото: Накануне.RU

9 мая(2023)|Фото: Накануне.RU

На сцене, кроме столичной звезды и местных артистов, появились и простые люди в мультимедийном проекте "Я помню": лица простых уральцев от мала до велика сменялись на огромных экранах, а фоном шли рассказы, которые начинались одинаково: "Я помню, как мне рассказывал(а) дедушка (или бабушка)" – и дальше истории про войну и День Победы. В финале появились портреты наших ветеранов, которые помнят настоящую войну не по рассказам.

Празднование 9 Мая традиционно завершилось салютом.

9 мая, салют, праздник(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: 9 мая, день победы, праздник, екатеринбург, шаман, концерт


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