Уральские артиллеристы сбили танк ВСУ снайперским выстрелом

Уральские артиллеристы сбили украинский танк снайперским выстрелом с расстояния более 10 километров.

Как сообщает РИА Новости, артиллерия работала снарядами 122 миллиметра.

Основной костяк подразделения уральских мобилизованных на донецком направлении составляют выпускники закрытого в 2011 году Екатеринбургского артиллерийского высшего командного училища (ЕВАКУ). Бойцы быстро подстроились под особенности боевых действий на СВО и включились в работу на линии боевого столкновения.

Уральских мобилизованных, совершивших подвиги на донецком направлении, 9 мая наградили ножами из вороненой стали: с такими же ходил в бой в годы Великой Отечественной войны Уральский добровольческий танковый корпус