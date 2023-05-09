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Происшествия Курганская область
Фото: t.me/silavpravdevshumkov

Шумков назвал три причины трагедии в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал причины пожаров, унесших более 20 жизней в Зауралье. Об этом он высказался в своем telegram-канале.

Первая причина, по мнению главы региона, это погода - температура воздуха в течение дня упала больше, чем на 20 градусов, изменение давления вызвало порывы ветра, которые поднимали низовые пожары до верховых. Ветер к тому же трижды поменял направление, перекинув пламя и через реку Тобол, и через почти 5-метровую железнодорожную насыпь вместе с работавшим на ней противопожарным поездом.

Вторая причина - человеческий фактор. По словам губернатора, некоторые люди убегали от сотрудников полиции, проводивших эвакуацию, закрываясь в домах.

Третья причина в разгильдяйстве ответственных лиц, откровенно наплевавших на простые инструкции, а также понятные уведомления и многочисленные официальные предупреждения.

Степень ответственности предстоит определить правоохранительным органам, отметил губернатор, добавив, что эта работа уже идет. Он вновь попросил курганцев ничего не жечь.

Добавим, что в правительстве Курганской области принято решение направить часть заработной платы сотрудников правительства на нужды погорельцев. То же самое порекомендовали сделать сотрудникам администраций муниципальных органов власти.

Напомним, по последним данным в Курганской области при пожарах погиб 21 человек. Сгорели более 300 жилых домов и 3,9 тысяч строений. 13 человек получили ранения

Теги: пожары в кургане, вадим шумков


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