КГБ предотвратил теракт в Белоруссии в преддверии 9 мая

Белорусский КГБ предотвратил теракт в преддверии 9 Мая, за которым стоят "иностранные спецслужбы". О задержании "определенного количества лиц" заявил глава комитета Иван Тертель, которого цитирует ТАСС.

"Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят [иностранные] спецслужбы", - рассказал Тертель, добавив, что подробности озвучит завтра в телевизионном сюжете. "Глава государства в курсе этих моментов", добавил он.

По его словам, в террористическую деятельность пытаются вовлечь белорусскую молодежь и студентов. "Иногда люди не осознают, что поступают где-то на грани закона. На самом деле они вступили уже почти в ад", - заявил Тертель.

Спецслужбы Белоруссии ожидают актов дестабилизации обстановки вокруг страны и работают на опережение, сообщил он.