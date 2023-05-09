09 Мая 2023
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Фото: Накануне.ru

На Украине собираются судить еще 59 депутатов Госдумы России

Еще 59 депутатов Госдумы России попадут под суд на Украине. Процесс будет идти заочно. Причина преследования российских политиков - признание независимости ДНР и ЛНР.

РИА Новости со ссылкой на офис генпрокурора Украины сообщает что в суд направлены обвинительные акты прокуроров Винницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Дела возбуждены по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Российским политикам может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, 10 апреля сообщалось о передаче в суд материалов в отношении 56 депутатов Госдумы РФ, обвиняемых по той же статье, а ранее, в конце марта  20 депутатов российской Думы заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает РИА Новости.

Поименного списка депутатов, в отношении которых дела переданы в суд, офис генпрокурора не приводит.

 

Теги: депутаты госдумы, суд, генпрокуратура украины


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