На Украине собираются судить еще 59 депутатов Госдумы России

Еще 59 депутатов Госдумы России попадут под суд на Украине. Процесс будет идти заочно. Причина преследования российских политиков - признание независимости ДНР и ЛНР.

РИА Новости со ссылкой на офис генпрокурора Украины сообщает что в суд направлены обвинительные акты прокуроров Винницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Дела возбуждены по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Российским политикам может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, 10 апреля сообщалось о передаче в суд материалов в отношении 56 депутатов Госдумы РФ, обвиняемых по той же статье, а ранее, в конце марта 20 депутатов российской Думы заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает РИА Новости.

Поименного списка депутатов, в отношении которых дела переданы в суд, офис генпрокурора не приводит.