В Зауралье определились с мерами поддержки погорельцев

Оперативный штаб Курганской области принял решение о мерах поддержки погорельцев. Напомним, в результате пожаров в Зауралье 21 человек погиб, 13 человек получили ранения. Сгорели более 300 жилых домов и 3,9 тысяч строений.

Губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале сообщил, что по решению штаба, семьи погибших в ЧС получат единовременную выплату в миллион рублей. Выплаты по 10 и 50 тысяч рублей разовой помощи и по утрате движимого имущества будут выплачиваться из резервного фонда. Всем гражданам, утратившим жилые дома и дачные либо садовые домики, будут выплачены компенсации. Размеры и механизм выплат будут определены отдельным решением областного правительства.

По словам губернатора, восстановление документов идёт постоянно.

"Поручил в кратчайшие сроки обеспечить восстановление инфраструктуры, а когда позволит противопожарная ситуация, провести организованный разбор завалов", - написал губернатор.

"Ребятишки из семей погорельцев отдохнут бесплатно в летних загородных лагерях, пожилые земляки, получившие назначение врачебной комиссии, - в санаториях региона. Никого не бросим", - добавил он.