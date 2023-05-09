21 человек погиб в Курганской области. Цифры не окончательные

В Курганской области продолжают пополняться списки погибших в результате пожаров. На текущий момент известно о 21 жертве огненной стихии.

ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах передает, что количество погибших может еще увеличиться. Ранее сообщалось о 14 погибших, затем о 19.

Больше всего погибших приходится на деревню Юлдус. Также были эвакуированы около 930 человек.

Семьям погибших при пожарах 27 апреля и 7 мая выплатят по 1 млн рублей. Такое решение принял областной штаб комиссии по ЧС. Выплаты начнутся в ближайшие дни.

Глава МЧС России Александр Куренков, находящийся сейчас в Зауралье, высказал предположение, что сегодня в ситуации с пожарами произойдет позитивный перелом. "Думаю, что сегодня мы справимся с этим", - заявил он, выступая в эфире телеканала "Россия-1".

По данным МЧС, установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров с начала года, возбуждено 7 уголовных дел. Среди поджигателей есть дети.