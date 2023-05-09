Шесть человек задержаны за празднование Дня Победы в Латвии

В Латвии шесть человек задержаны за празднование Дня Победы.

Как сообщает РИА Новости, причиной задержания стали попытки возложить цветы на места демонтированных памятников и ношение запрещенной атрибутики, к которым относятся символы Z и V. Возбуждено 9 административных производств и даже уголовное дело.

Напомним, ранее посла России в Польше не пустили на мемориальное кладбище, где он собирался возложить венок. Агрессивная толпа требовала, чтобы он снял георгиевскую ленточку.