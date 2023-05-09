"Шкатулка ветерана". УГМК сняла фильм по воспоминаниям пышминских работников во времена Великой Отечественной

"Каждый килограмм меди - это удар по врагу: война ведь не только на передовой". К 9 Мая, Дню победы в Великой Отечественной войне, УГМК сняла фильм по воспоминаниям работников-ветеранов пышминского завода АО "Уралэлектромедь". В фильме "Шкатулка" герой вспоминает, как трудился на благо Родины будучи 15-летним мальчишкой.

"У ветеранов воспоминания о том времени хранятся в небольшом альбоме или шкатулке, как у героя нашего фильма. В ней все – ужас от известия о войне, боль от гибели родных, бессонные ночи на производстве и огромная радость Великой Победы", - рассказали создатели фильма.

Главный герой картины - это собирательный образ ветерана труда, который был создан по воспоминаниям реальных работников завода. "Жил в цехе, каждый день перевыполняли план", "По воскресеньям тоже работали - это называлось воскресник", "Люди трудились, хотя порой едва не падали от усталости, но думали только о победе", "Тогда все помогали фронту как могли", - это лишь часть из слов, переданных ветеранами труда зрителям кинокартины.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны из пышминской меди было изготовлено около 80% гильз и патронов в стране. Без выходных и праздников, почти круглосуточно за станками стояли работники медеэлектролитного завода, многие из которых были женщинами, подростками и стариками.