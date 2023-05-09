"Шкатулка ветерана". УГМК сняла фильм по воспоминаниям пышминских работников во времена Великой Отечественной

09 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О кремлевском символизме перед 9 Мая

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Шкатулка ветерана". УГМК сняла фильм по воспоминаниям пышминских работников во времена Великой Отечественной

"Каждый килограмм меди - это удар по врагу: война ведь не только на передовой". К 9 Мая, Дню победы в Великой Отечественной войне, УГМК сняла фильм по воспоминаниям работников-ветеранов пышминского завода АО "Уралэлектромедь". В фильме "Шкатулка" герой вспоминает, как трудился на благо Родины будучи 15-летним мальчишкой.

"У ветеранов воспоминания о том времени хранятся в небольшом альбоме или шкатулке, как у героя нашего фильма. В ней все – ужас от известия о войне, боль от гибели родных, бессонные ночи на производстве и огромная радость Великой Победы", - рассказали создатели фильма.

Главный герой картины - это собирательный образ ветерана труда, который был создан по воспоминаниям реальных работников завода. "Жил в цехе, каждый день перевыполняли план", "По воскресеньям тоже работали - это называлось воскресник", "Люди трудились, хотя порой едва не падали от усталости, но думали только о победе", "Тогда все помогали фронту как могли", - это лишь часть из слов, переданных ветеранами труда зрителям кинокартины.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны из пышминской меди было изготовлено около 80% гильз и патронов в стране. Без выходных и праздников, почти круглосуточно за станками стояли работники медеэлектролитного завода, многие из которых были женщинами, подростками и стариками.

Теги: Шкатулка ветерана, УГМК, Уралэлектромедь, Великая Отечественная война


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети