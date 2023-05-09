09 Мая 2023
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Происшествия Курганская область
Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

Уже 19. Растет число жертв пожаров в Курганской области

В Курганской области при пожарах погибли 19 человек, сгорели более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений. 13 человек получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего погибших приходится на деревню Юлдус, передает ТАСС. Число погибших может увеличиться. Также были эвакуированы около 930 человек.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Семьям погибших при пожарах 27 апреля и 7 мая выплатят по 1 млн рублей, сообщили в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на замгубернатора Курганской области Константина Ермакова.

"Такое решение принял областной штаб комиссии по ЧС. Выплаты начнутся в течение ближайших дней", - говорится в сообщении.

Отметим, что глава МЧС России Александр Куренков, находящийся сейчас в Зауралье, высказал предположение, что сегодня в ситуации с курганскими пожарами произойдет позитивный перелом. "Думаю, что сегодня мы справимся с этим", - заявил он, выступая в эфире телеканала "Россия-1".

По данным МЧС, установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров с начала года, возбуждено 7 уголовных дел. Среди поджигателей есть дети.

Теги: пожар в кургане, погибшие, пострадавшие


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Ранее 09.05.2023 16:00 Мск В Зауралье определились с мерами поддержки погорельцев
Ранее 09.05.2023 15:49 Мск 21 человек погиб в Курганской области. Цифры не окончательные

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Ранее 09.05.2023 12:30 Мск Число жертв пожаров в Курганской области выросло до 14 человек

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