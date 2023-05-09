09 Мая 2023
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Политика Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Свердловской области продлен запрет на охоту

Запрет на охоту в Свердловской области продлен до 15 мая. Это связано с очень сложной пожарной обстановкой в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сезон весенней охоты был приостановлен на территории региона 27 апреля.

Документом на всей территории региона приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, иные виды охоты на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, а также на особо охраняемых природных территориях областного значения.

По данным на утро 9 мая на территории Свердловской области действуют 65 природных пожаров. Наиболее сложная обстановка в селе Мостовском городского округа Верхняя Пышма, поселках Солнечном и Ключевском под Березовским, в поселке Красноармейском Асбестовского городского округа. 

На тушении работают  более 1600 человек и 490 единиц техники (из них от МЧС России более 450 человек и 120 единиц техники).

На всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей. 

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нём по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Теги: охота, запрет, пожар


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