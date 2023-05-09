"Будем побеждать и впредь". Прилепин из больницы поздравил земляков с 9 мая

Писатель Захар Прилепин чувствует себя хорошо. Фото и видеозаписью поделился нижегородский губернатор Глеб Никитин, навестивший пострадавшего в теракте публициста.

"Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется. Еще раз благодарю всю команду!", - написал Никитин в своем Telegram-канале.

На видеозаписи Прилепин говорит, что продолжает понемножку работать. "Будем побеждать и впредь, зло будет поругано и порушено", - сказал писатель и поздравил с Днем Победы.

Напомним, 6 мая автомобиль, за рулем которого находился Прилепин, был взорван на трассе в Нижнем Новгороде. Дело квалифицировано как теракт, подозреваемый арестован. В результате взрыва погиб телохранитель Прилепина, сам писатель получил серьезные травмы ног, в том числе открытый перелом.