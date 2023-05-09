Пригожин заявил, что ВСУ разбомбили здание, где содержались украинские пленные

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал заявление, в котором говорится о нанесении силами ВСУ удара по зданию, где содержались украинские военнопленные.

По его словам, украинцы были захвачены до того, как ЧВК "Вагнер" приняла решение не брать пленных, "их кормили, лечили". Сегодня, отмечает Пригожин, по помещению с пленными был нанесен удар, предположительно, ракетой HIMARS. Количество жертв и ущерб сейчас предстоит установить. Основатель ЧВК заявил, что будет проведена полная экспертиза того, чем и с какой стороны был нанесен удар. Аудиозапись заявления Пригожина публикует telegram-канал Кепка Пригожина.

Напомним, приказ не брать пленных был отдан в конце мая после аудиоперехвата разговора солдат ВСУ, в котором они говорят о намерении убить "вагнеровца" и не брать никого в плен.