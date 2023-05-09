09 Мая 2023
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Происшествия Курганская область
Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

Число жертв пожаров в Курганской области выросло до 14 человек

В Курганской области число жертв природных пожаров выросло до 14 человек. Ранее сообщалось только о шести погибших.

По данным, которыми располагает telegram-канал Baza, семь из 14 погибших - жертвы из поселка Юлдус, который сгорел почти весь. Четыре человека погибли в Кургане. 

 

Глава МЧС России Александр Куренков, находящийся сейчас в Зауралье, высказал предположение, что сегодня в ситуации с курганскими пожарами произойдет позитивный перелом. "Думаю, что сегодня мы справимся с этим", - заявил он, выступая в эфире телеканала "Россия-1".

 

Теги: погибшие, пожар в кургане


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