Число жертв пожаров в Курганской области выросло до 14 человек

В Курганской области число жертв природных пожаров выросло до 14 человек. Ранее сообщалось только о шести погибших.

По данным, которыми располагает telegram-канал Baza, семь из 14 погибших - жертвы из поселка Юлдус, который сгорел почти весь. Четыре человека погибли в Кургане.

Глава МЧС России Александр Куренков, находящийся сейчас в Зауралье, высказал предположение, что сегодня в ситуации с курганскими пожарами произойдет позитивный перелом. "Думаю, что сегодня мы справимся с этим", - заявил он, выступая в эфире телеканала "Россия-1".