Толпа не пустила российского посла на мемориальное кладбище в Варшаве из-за георгиевской ленты

Российского посла в Польше не пустили к мемориалу для возложения цветов - дорогу ему перекрыла агрессивная толпа.

Посол Сергей Андреев прибыл на мемориальное кладбище в Варшаве для возложения цветов, однако столкнулся с группой агрессивно настроенных людей, которые требовали, чтобы он снял георгиевскую ленту с лацкана пиджака. Из-за этой стычки мероприятие пришлось отменить. Посол не пострадал.

Напомним, год назад на Андреева напали, облив красной краской, во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат. Андреева сопровождала его супруга и группа дипломатов российского диппредставительства. Прибывшая на место полиция взяла ситуацию под контроль и помогла им безопасно добраться до машины.