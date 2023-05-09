09 Мая 2023
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Происшествия В России За рубежом
Фото: пресс-центр правительства Воронежской области

Толпа не пустила российского посла на мемориальное кладбище в Варшаве из-за георгиевской ленты

Российского посла в Польше не пустили к мемориалу для возложения цветов - дорогу ему перекрыла агрессивная толпа.

Посол Сергей Андреев прибыл на мемориальное кладбище в Варшаве для возложения цветов, однако столкнулся с группой агрессивно настроенных людей, которые требовали, чтобы он снял георгиевскую ленту с лацкана пиджака. Из-за этой стычки мероприятие пришлось отменить. Посол не пострадал.

Напомним, год назад на Андреева напали, облив красной краской, во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат. Андреева сопровождала его супруга и группа дипломатов российского диппредставительства. Прибывшая на место полиция взяла ситуацию под контроль и помогла им безопасно добраться до машины.

Момент нападения на российского посла в Варшаве 9 мая(2022)|Фото: iz.ru / скриншот с видео

Теги: российский посол, нападение


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