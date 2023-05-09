Игорь Бабушкин: Мужество и самоотверженность солдат и тружеников Великой Отечественной – незыблемый ориентир для всех поколений граждан нашей страны

Сегодня в Астрахани состоялось торжественное построение войск в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Перед началом парада глава региона Игорь Бабушкин поздравил с праздником ветеранов и участников мероприятия.

«Мужество и самоотверженность солдат и тружеников Великой Отечественной – незыблемый ориентир для сегодняшнего и будущих поколений граждан нашей страны. Наш святой долг – сохранить память о людях, событиях тех лет и ратных, трудовых подвигах всех, кто отстоял наше право на свободу и мирную жизнь», - сказал губернатор.

Торжественным маршем парадных расчётов по площади Ленина Астрахани прошли военнослужащие подразделений федеральной пограничной и таможенной служб, МВД, Росгвардии, МЧС.

Вместе со старшими товарищами в построении приняли участие курсанты Морской академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, воспитанники Суворовского училища, кадеты казачьего кадетского корпуса имени атамана Бирюкова, юнармейцы.





Перед началом парада губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в церемонии возложения венков к обелиску «Воинам Великой Отечественной войны, погибшим в боях 1943 года» и почтил память павших воинов минутой молчания.