09 Мая 2023
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Политика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин: Мужество и самоотверженность солдат и тружеников Великой Отечественной – незыблемый ориентир для всех поколений граждан нашей страны

Сегодня в Астрахани состоялось торжественное построение войск в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Перед началом парада глава региона Игорь Бабушкин поздравил с праздником ветеранов и участников мероприятия.

парад, день победы, астрахань(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

«Мужество и самоотверженность солдат и тружеников Великой Отечественной – незыблемый ориентир для сегодняшнего и будущих поколений граждан нашей страны. Наш святой долг – сохранить память о людях, событиях тех лет и ратных, трудовых подвигах всех, кто отстоял наше право на свободу и мирную жизнь», - сказал губернатор.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Торжественным маршем парадных расчётов по площади Ленина Астрахани прошли военнослужащие подразделений федеральной пограничной и таможенной служб, МВД, Росгвардии, МЧС.

парад, день победы, астрахань(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Вместе со старшими товарищами в построении приняли участие курсанты Морской академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, воспитанники Суворовского училища, кадеты казачьего кадетского корпуса имени атамана Бирюкова, юнармейцы.

игорь бабушкин, парад, ветеран(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Перед началом парада губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в церемонии возложения венков к обелиску «Воинам Великой Отечественной войны, погибшим в боях 1943 года» и почтил память павших воинов минутой молчания.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Теги: игорь бабушкин, день победы, парад в астрахани


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