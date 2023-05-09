ЧВК "Вагнер" будет удерживать Артемовск еще несколько дней

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видео, в котором посетовал, что боеприпасы его "музыканты" так и не получили. Запись публикует telegram-канал Кепка Пригожина. Вместо оружия, по словам Пригожина, было получено боевое распоряжение, в котором напоминается, что оставление позиций является изменой Родине.

Пригожин предположил, что конкретно этот пункт имеет отношение к его подопечным, поскольку несколькими днями ранее он пообещал отвести своих бойцов из Артемовска, если не получит необходимое количество боеприпасов. Он снова подчеркнул, что если поставка со складов не будет налажена, "вагнеровцы" уйдут с позиций и зададут вопрос "кто изменяет Родине" тому, кто подписал распоряжение.

По его словам, из запрошенного перечня на сегодня одобрена половина позиций и только процентов на 10. Он отметил, что солдаты не должны погибать бессмысленно из-за неверных решений штабных руководителей и призвал поменьше ********** (выпендриваться) на Красной площади, отмечая победу дедов, которую нынешнее поколение, по словам Пригожина, ничем не заслужило.

Он заверил, что "Вагнер" останется на позициях еще несколько дней в надежде получить необходимое оружие, но в противном случае покинет фронт. Если фронт посыплется, то украинские войска "дойдут до Ростова", считает Пригожин.

По его словам, украинские силы рвут фронт у Артемовска, перераспределяют силы на запорожском направлении, наносят удары по Белгородской области и контрнаступление не заставит себя ждать.