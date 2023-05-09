Фанар и Ватикан предложили дату объединения

Представитель Фанара митрополит Галльский Димитрий (Плумис) и представитель Ватикана епископ Матье Руж написали совместную статью в Le Figaro, в которой "забросили удочку" на предмет сроков планируемого объединения.

Они заявили, что в 2025 году можно начать совместно праздновать Пасху, а полное объединение осуществить в 2054 году. Обе даты специально выбраны с символическим значением: в 2025 году будет 1700-летие Первого Вселенского Собора, а в 2054 году - 1000 лет раскола между Римом и Константинополем. К слову, именно в 1964 году главы Фанара и Ватикана взаимно сняли анафемы и встретились.

Об объединении Фанара и Ватикана говорят давно в обеих церквях как о стратегической цели. На днях глава Фанара патриарх Варфоломей совершил визит в Италию и вместе с римо-католиками молился в базилике Сан-Лоренцо во Флоренции, хотя каноны Церкви запрещают совместно молиться с инославными. Варфоломей же давно не обращает внимания на этот запрет. Через день он вместе с католическим архиепископом Андреа Белланди принял участие в мессе в главном соборе Салерно.

В архиепископском дворце Салерно программа визита Варфоломея была представлена под характерным названием "Два брата, одна вера". Также показательно, что позже в том же дворце состоялась открытая встреча "Экология и мир: будущее по замыслу Бога". Историк Андрей Фурсов в конце прошлого года обратил внимание на то, что при участии Ватикана создается новая мировая религия. Так, на климатическом саммите ООН была представлена "экологическая библия" с десятью "экологическими заповедями", первая из которых звучит как "мы управители этого мира". Перед этим была подписана Межконфессиональная климатическая декларация, провозглашающая объединение всех религий ради спасения климата. Был проведен специальный обряд покаяния перед природой.

В Италии Варфоломей снова сказал, что ожидает то время, когда Фанар объединится с католиками. В феврале римский папа Франциск подтвердил, что обсуждает с Варфоломеем общую дату празднования Пасхи.

Телеграм-канал "Правблог" пишет, что уния давно продвигается по заранее определенному плану. Первым шагом стало объявление Фанара начальником над православным миром. Для этого в 2016 году был созван Критский форум, а в 2018 году Варфоломей открыто объявил себя главным. Сейчас завершается многолетняя работа над совместным документом о роли Римской церкви в I тысячелетии, который призван обосновать претензии Ватикана на главенство над христианским миром. Далее будет введено совместное празднование Пасхи, затем - евхаристическое общение. Представитель Фанара архиепископ Иов (Геча), который занимался объединением украинских раскольников, еще в 2016 году написал программную статью о том, что между православными и римо-католиками раскола нет, а есть лишь временный "разрыв евхаристического общени". Завершит процесс полное объединение под властью римского папы.