09 Мая 2023
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Общество Москва
Фото: телеканал 360

Парад Победы в Москве начался с минуты молчания во время речи президента

Парад Победы в Москве начался с минуты молчания. Ее объявил во время своего выступления президент России Владимир Путин.

Глава государства поздравил россиян с днем Победы. "С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество, ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма", - отметил в выступлении Путин.

Теперь против России вновь ведется война, считает президент. "Мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна", - подчеркнул он, добавив, что как и все хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным.

Не хотят этого, по мнению Путина, западные глобалистские элиты, которые " по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные традиционные ценности, которые делают человека человеком, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути - систему грабежа, насилия и подавления".

"Похоже, они забыли к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто разгромил это чудовищное тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы", - подчеркнул президент России.

"Их цель, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй Мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития", - сказал Путин на Параде Победы.

Украинский народ президент России назвал "заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов". Цитаты приведены по РИА Новости.

Напомним, Путин принимает парад в компании лидеров стран СНГ - президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьера Армении Никола Пашиняна, президентов Белоруссии Александра Лукашенко, Киргизии Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона, а также Туркмении Сердара Бердымухамедова и Узбекистана Шавката Мирзиеева. Это 20-ый парад для Путина в качестве верховного главнокомандующего.

Теги: парад победы, минута молчания


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