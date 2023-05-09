Повсюду тлеют пожары: В Свердловской области действует 65 очагов

На утро 9 мая на территории Свердловской области действуют 65 природных пожаров, сообщает региональный главк МЧС.

На тушении работают более 1600 человек и 490 единиц техники (из них от МЧС России более 450 человек и 120 единиц техники).

Наиболее сложная обстановка в селе Мостовском городского округа Верхняя Пышма, поселках Солнечном и Ключевском под Березовским, в поселке Красноармейском Асбестовского городского округа.

Авиационная группировка продолжает тушение природных возгораний. В частности вертолет МИ-8 МЧС России задействован в тушении очагов в Богдановическом и Артемовском городских округах, самолет Бе-200 ЧС - в Невьянском городском округе, самолет ИЛ-76 МЧС России - в Тугулымском городском округе.



Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.