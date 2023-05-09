На параде в Екатеринбурге знамя Победы держал 101-летний ветеран

На параде Победы в Екатеринбурге копию Знамени Победы нес участник Великой Отечественной войны полковник Владимир Степанович Лупейко. Сегодня, 9 мая, ему исполняется 101 год, передает официальный telegram-канал правительства Свердловской области.

Парад победы прошел в Екатеринбурге на площади 1905 года.

Ровно в 10 часов под музыку из песни композитора Александрова и поэта Лебедева-Кумача "Священная война" военнослужащие роты почетного караула Центрального военного округа (ЦВО) внесли государственный флаг России и копию Знамени Победы, тем самым открыв военный парад в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

С трибуны за парадом наблюдали полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие официальные лица.

Шествие войск открыла рота барабанщиков — воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища. Молодые музыканты задали темп и ритм движения парадных расчетов.

Торжественным маршем по главной площади Екатеринбурга прошли расчеты, представляющие управление штаба и авиационного объединения ЦВО, ветеранские объединения Свердловской области, мотострелковый полк танковой дивизии, железнодорожное соединение, подразделения Росгвардии, а также ГУ ФСИН по Свердловской области, Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России.

Участие в параде приняли и самые юные уральцы. Мимо зрительских трибун промаршировали расчеты Екатеринбургского кадетского корпуса войск национальной гвардии и кадетских корпусов Свердловской области, а также Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия". Всего в военном параде было задействовано около двух тысяч человек.

Механизированную колонну, которая насчитывала более 30 образцов современной и исторической техники, возглавил прославленный в боях Великой Отечественной войны танк Т-34.

В параде также приняли участие бронетранспортеры БТР-40, бронеавтомобиль БА-64, "полуторка" ГАЗ АА, грузовой автомобиль "Студебеккер", боевая машина БМ-14 — наследница легендарной "Катюши", мотоциклетный взвод.

Впервые в составе механизированной колонны войск Екатеринбургского гарнизона были задействованы боевые и транспортно-заряжающие машины реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", боевые машины РСЗО "Торнадо-Г", бронеавтомобили "Астейс" с колесной формулой 4×4 и 6×6.

Парад, посвященный Дню Победы, завершили своим выступлением военнослужащие роты почетного караула и музыканты военного оркестра. В их исполнении прозвучали лучшие произведения русских и советских композиторов.