"Деды победили - внуки победят". Лазер-партизаны устроили световое шоу на здании Белого дома и Рейхстага

Анонимные лазер-партизаны устроили световое шоу в США и Германии. Об этом сообщает Mash.

По данным telegram-канала, на зданиях Белого дома и ООН в США и Рейхстага в Германии появились провокационные надписи, которые можно приурочить к празднуемому 9 мая в России Дню Победы.

Лазерные надписи содержат лозунги "Победили в 45-ом - победим и сейчас" и "Деды победили - внуки победят".

Ответственность взяли на себя анонимные пророссийские лазер-партизаны. Информации о пострадавших нет.