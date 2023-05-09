"Деды победили - внуки победят". Лазер-партизаны устроили световое шоу на здании Белого дома и Рейхстага
Анонимные лазер-партизаны устроили световое шоу в США и Германии. Об этом сообщает Mash.
По данным telegram-канала, на зданиях Белого дома и ООН в США и Рейхстага в Германии появились провокационные надписи, которые можно приурочить к празднуемому 9 мая в России Дню Победы.
Лазерные надписи содержат лозунги "Победили в 45-ом - победим и сейчас" и "Деды победили - внуки победят".
Ответственность взяли на себя анонимные пророссийские лазер-партизаны. Информации о пострадавших нет.