09 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: скрин видеозаписи telegram-канала Свердловский пул

Дым отечества: Екатеринбург принимает парад Победы в сердце горящей области

Екатеринбург принимает парад Победы в сердце полыхающей области.

В отличие от соседнего, тоже полыхающего Зауралья, губернатор которого из уважения к жертвам пожаров принял решение провести празднование в усеченном формате, Свердловская область праздник не отменила. К утру город накрыл плотный смог, поэтому торжественные возложения цветов и парад Победы губернатор проводит в сизом дыму.

(2023)|Фото: скрин видеозаписи telegram-канала Свердловский пул

Telegram-канал Свердловский пул, имеющий отношение к информационному сопровождению деятельности губернатора Евгения Куйвашева сообщает со ссылкой на данные мониторинга Минприроды, что в период с 6:00 до 8:00 утра в Екатеринбурге было зафиксировано превышение разовых предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, но к началу парада она снизилась и находится в границах предельно допустимых значений. При этом видимость в городе настолько снижена, что башню Исеть в Ектаеринбург-сити просто не видно.

(2023)|Фото: Накануне.RU

Канал Не для протокола, который также связывают с администрацией губернатора, сообщает, что по данным на утро 9 мая в области действует 78 природных пожаров на площади 80431 га. Не локализованы 44 пожара на площади 64592 га.

МЧС в связи со смогом рекомендовало постараться не выходить на улицу, закрыть окна и пить больше жидкости.

 

Теги: парад, екатернибург, смог


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