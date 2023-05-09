09 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Россия встречает День Победы

Парады Победы прошли на Сахалине, Камчатке, в Амурской области и Владивостоке.

В Южно-Сахалинске парадом прошли 17 парадных расчетов из 1000 человек. В строю были юнармейцы, кадеты, юные казаки. Колонну техники открывала легендарная "Катюша", зрители смогли увидеть реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". Также многочисленным зрителям были представлены береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион", которые впервые участвовали в военном параде в прошлом году.

Во Владивостоке в параде приняли участие более 1800 человек, из которых порядка 1000 – это военнослужащие Тихоокеанского флота. Механизированную колонну, возглавлял легендарный танк Т-34-76 и Т-34-85, за которым следовало 28 единиц военной техники: современный танк Т-80БВ, бронетранспортеры БТР-82АМ, береговые ракетные комплексы "Бастион", командные пункты управления берегового ракетного комплекса "Бал", специальный автомобиль группы разминирования "САГР", а также колонна ретротехники.

В Петропавловске-Камчатском на площади Ленина прошел марш 15 сводных рот численностью более 1000 человек. В параде принимали участие сводные роты частей ОКВС, Пограничного управления ФСБ по Восточному Арктическому району, МЧС и МВД, курсанты, кадеты и юнармейцы. Второй год подряд в составе пеших расчётов приняла участие сводная рота военнослужащих-женщин.

В Амурской области парад прошел по центральной площади Белогорска - самого маленького российского города, в котором проводятся парады Победы. Маршем прошли 950 военных и юнармейцев, а также механизированная колонна, в которой первыми шли легендарные гвардейский реактивный миномет БМ-13 "Катюша" и танк Т-34-85. Также в составе колонны техники были современные танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, авторазливочные станции АРС-14КМ. Впервые в составе колонны проследовали гусеничные вездеходы "Алеут". Всего около 30 единиц.

Теги: день победы, парад


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