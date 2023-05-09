Плотный смог окутал Екатеринбург

09 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О кремлевском символизме перед 9 Мая

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Плотный смог окутал Екатеринбург

На четвертый день огненной вакханалии в Свердловской области смог дошел до столицы региона. Дым окутал Екатеринбург ночью и к утру ситуация не улучшилась.

Горожане сообщают, что в плотном дыму практически потерялись башни Екатеринбург-сити.

(2023)|Фото: Накануне.RU

Вечером сообщалось, что в регионе продолжают действовать 67 природных пожаров, из них 20 очагов локализованы. Было ликвидировано два природных пожара: в посёлке Исеть (городской округ Верхняя Пышма) и деревне Нагибина (Пышминский городской округ). Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

В МЧС выпустили рекомендации в связи с задымлением. Нужно держать окна закрытыми, особенно в ночные и утренние часы, когда велика концентрация вредных веществ в воздухе, чаще проводить влажную уборку, увлажнять воздух, пить больше жидкости, есть фрукты и овощи, максимально ограничить курение и употребление спиртных напитков. Стоит отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки. При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.

Добавим, Екатеринбург решил проводить парад Победы и гуляния с салютом, в соседней горящей Курганской области праздничные мероприятия отменены.

По данным синоптиков, 9-10 мая в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале).

Теги: смог, дым, екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети