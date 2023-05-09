Плотный смог окутал Екатеринбург

На четвертый день огненной вакханалии в Свердловской области смог дошел до столицы региона. Дым окутал Екатеринбург ночью и к утру ситуация не улучшилась.

Горожане сообщают, что в плотном дыму практически потерялись башни Екатеринбург-сити.

Вечером сообщалось, что в регионе продолжают действовать 67 природных пожаров, из них 20 очагов локализованы. Было ликвидировано два природных пожара: в посёлке Исеть (городской округ Верхняя Пышма) и деревне Нагибина (Пышминский городской округ). Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

В МЧС выпустили рекомендации в связи с задымлением. Нужно держать окна закрытыми, особенно в ночные и утренние часы, когда велика концентрация вредных веществ в воздухе, чаще проводить влажную уборку, увлажнять воздух, пить больше жидкости, есть фрукты и овощи, максимально ограничить курение и употребление спиртных напитков. Стоит отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки. При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.

Добавим, Екатеринбург решил проводить парад Победы и гуляния с салютом, в соседней горящей Курганской области праздничные мероприятия отменены.

По данным синоптиков, 9-10 мая в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале).