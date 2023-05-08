На Среднем Урале потушены два лесных пожара

В Свердловской области огнеборцы потушили два природных пожара. В регионе продолжают действовать 67 природных пожаров, из них 20 очагов локализованы.

Благодаря слаженной работе сил РСЧС сегодня было ликвидировано 2 природных пожара: в поселке Исеть (городской округ Верхняя Пышма) и деревни Нагибина (Пышминский городской округ). Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что к борьбе с пожарами подключилось уже свыше 5 тыс. добровольцев.