Путин встретился с Жапаровым и Мирзиевым

Президент Владимир Путин встретился со своими узбекским и киргизскими коллегами Шавкатом Мирзиёевым и Саидом Жапаровым. О встречах сообщает пресс-служба Кремля.

Детали разговора с Мирзиевым не приведены. С Жапаровым Путин обсудил текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках интеграционных объединений, а также региональная и международная проблематика.

По итогам переговоров главы России и Киргизии приняли Совместное заявление об углублении отношений стратегического партнёрства и союзничества.