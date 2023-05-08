09 Мая 2023
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Политика Москва
Фото: Накануне.RU

Путин встретился с Жапаровым и Мирзиевым

Президент Владимир Путин встретился со своими узбекским и киргизскими коллегами Шавкатом Мирзиёевым и Саидом Жапаровым. О встречах сообщает пресс-служба Кремля.

Детали разговора с Мирзиевым не приведены. С Жапаровым Путин обсудил текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках интеграционных объединений, а также региональная и международная проблематика.

По итогам переговоров главы России и Киргизии приняли Совместное заявление об углублении отношений стратегического партнёрства и союзничества.

Теги: Саид Жапаров, , Шавкат Мирзиев, Владимир Путин


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