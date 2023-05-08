В Тюменскую область тушить пожары летят пожарные-десантники из Архангельска

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что обстановка с природными пожарами в Тюменской области по-прежнему сложная. Для усиления нашей авиационной группировки из Нефтеюганска сегодня прилетел вертолет Ка-32. За счет двух винтов у этой машины очень высокая маневренность, даже в условиях сильного бокового ветра вертолет может зависать над очагом пожара и более точно сбрасывать воду.

Ночью в Тюмень прибудут еще 25 пожарных-десантников из Архангельска. Утром они приступят к тушению лесного пожара в Вагайском районе. Для защиты населенных пунктов от огня МЧС России привлекает аэромобильные группировки из Оренбургской области, Татарстана и Волжского спасательного центра (+ 170 человек и 25 единиц техники), написал Моор в своем telegram-канале.

Основные силы и средства стянуты к «горячим» точкам: деревням Красный Яр, Криводанова, Речкина, Коняшина, селам Муллаши, Успенка и поселку Богандинский. Если не повторится шквалистый ветер, как это было 7 мая, пожарные постепенно смогут укротить стихию.

"Наша с вами задача – не осложнять им работу. Строго следовать всем противопожарным правилам: не пускать палы, не жечь мусор, не разводить костры и не ходить в лес", - уточнил Моор.

По данным информационного центра правительства области, частично ограничено движение транспорта по Ирбитскому тракту От деревни Речкина до Коняшина автоинспекторы пропускают только спецтехнику. Сильное задымление наблюдается вблизи деревни Речкина.

Напомним, в Тюменской области введен режим ЧС. Причина – лесные пожары.