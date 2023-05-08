В Белгородской области сбит беспилотник самолетного типа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в Валуйском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа.

По предварительным данным, пострадавших нет, написал Гладков в своем telegram-канале. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Напомним, ранее под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино. Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами – выбиты окна, повреждены балконы.