09 Мая 2023
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Происшествия
Фото: Накануне.RU

В Белгородской области сбит беспилотник самолетного типа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в Валуйском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа.

По предварительным данным, пострадавших нет, написал Гладков в своем telegram-канале. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Напомним, ранее под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино. Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами – выбиты окна, повреждены балконы.

Теги: БПЛА, беспилотник, Вячеслав Глаков


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