В Зауралье начались первые выплаты пострадавшим от лесных пожаров

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о том, что дет работа по восстановлению документов (тех, кто потерял их в пожаре), власти проводят первые выплаты по всем пострадавшим. В ближайшее время начнутся выплаты по утрате имущества.

В Кургане с погорельцами круглосуточно ведется в администрации города по адресу Ленина, д. № 1 (за исключением 9 мая, когда в связи с требованиями безопасности при проведении мероприятий доступ будет временно ограничен) и пунктах временного размещения, где прием заявлений будет вестись круглосуточно и 9 мая (лицей № 12 (Кравченко, 28), школа № 48 (Маркса, 84), гимназия № 31 (Гоголя, 107а), школа № 42 (Кирова, 52), гимназия № 32 (Горького, 79), оздоровительные лагеря: «Звездный» и «Островского»). Круглосуточная горячая линия администрации города Кургана: 42-88-20.

В администрации Шадринского округа работает горячая линия по телефону (35253) 7-59-85. Выездной пункт по приему заявок на восстановление документов будет работать в Юлдусской средней школе, в селе Юлдус. В Каргапольском округе по вопросу восстановления документов можно обратиться в отдел ЗАГС, по адресу рабочий поселок Каргаполье, Комсомольская, 24. Для оформления документов на выплату – в администрацию округа, Калинина, 35-206.

В Шатровском округе по общим вопросам оказания помощи и восстановления документов жители могут обратиться в администрацию Шатровского округа (с. Шатрово, ул. Федосеева, 53, 2-й этаж), телефон (35257) 9-13-82. А также в МКУ "Восточный территориальный отдел",

Напомним, сегодня в Кургане работал глава МЧС Александр Куренков. Он и Шумков с места пожаров доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе. Лесные пожары повлияли на празднование Дня Победы в Кургане - отменены парад Победы и салют.