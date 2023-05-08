09 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

НАТО повысило готовность своей миссии "воздушной полиции" над Черным морем, - Reuters

НАТО повысило готовность своих сил в рамках миссии "воздушной полиции" в черноморском регионе регионе в связи с сопровождением польского военного самолета российским истребителем над Черным морем 5 мая.

Самолеты миссии воздушной полиции НАТО были приведены в более высокую степень готовности в результате опасного поведения российского военного самолета рядом с польским военным самолетом (пограничного агентства ЕС) Frontex над Черным морем близ побережья Румынии в пятницу, приводит ТАСС данные Reuters.

Напомним, 7 мая Минобороны сообщило о том, что за ночь над акваторией Черного моря 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Теги: НАТО, Черное море, корабли


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