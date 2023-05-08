08 Мая 2023
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Политика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин: Празднование 100-летия рождения Гейдара Алиева придаст новый импульс расширению добрососедских связей между Астраханской областью и Азербайджаном

Правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым прибыла в Астрахань накануне юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Шахин Мустафаев в ходе рабочей встречи обсудили вопросы сотрудничества и обменялись предложениями по дальнейшему развитию добрососедских связей.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как отметил Игорь Бабушкин, личность Гейдара Алиева имеет большое значение для Астраханской области. Именно он стоял у истоков сотрудничества региона с Азербайджаном и заложил основы многолетнего плодотворного взаимодействия. По инициативе астраханского губернатора и при поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева проводятся совместные мероприятия, приуроченные к юбилею общенационального лидера азербайджанского народа. В течение 2023 года в регионе проходят тематические конференции, круглые столы, конкурсы, концерты.

Напомним, в апреле Баку стал одной из ключевых точек уникального мотопробега «Каспий – море дружбы», который возглавил Игорь Бабушкин. Тогда губернатор встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. 

игорь бабушкин, мотопробег(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Одним из приоритетных направлений сотрудничества Игорь Бабушкин назвал развитие взаимной торговли, в том числе с использованием инфраструктуры международного транспортного коридора «Север – Юг». По итогам прошлого года товарооборот вырос почти в четыре раза. Обсуждали также перспективу открытия регулярной судоходной линии между портами Астраханской области и Азербайджана. Весомый вклад в это направление может внести сотрудничество особых экономических зон Каспийского кластера и свободной экономической зоны «Алят».

Также перспективным, по мнению Игоря Бабушкина, является сотрудничество в судостроительной сфере. На основе промышленной кооперации возможна реализация совместных проектов по строительству сухогрузов, химовозов, паромов и танкеров.

азербайджанская делегация, астрахань(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Астраханская область  и Азербайджанская Республика успешно развивают гуманитарные связи. Астраханские вузы взаимодействуют с десятью университетами Азербайджана. Много совместных проектов в молодежной сфере. Азербайджанские артисты – постоянные участники международного фестиваля классической музыки «Каспийские сезоны».

«Уверен, празднование 100-летия со дня рождения Гейдара Алиевича Алиева придаст новый импульс расширению добрососедских связей между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой», – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

флаги, флаг азербайджана, флаг рф, флаг астраханской области(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В свою очередь заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев напомнил, что в прошлом году президенты России и Азербайджана подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. Он отметил, что это поднимает взаимоотношения между двумя государствами на ещё более высокий уровень.

«У нас есть надежная правовая база, действует режим свободной торговли и очень важно, что есть соответствующий инструментарий. Я имею ввиду деловой центр Азербайджана в Астрахани, открытый в 2018 году, и  Астраханский деловой центр, действующий в Баку с 2021 года», – подчеркнул заместитель премьер-министра.

Теги: гейдар алиев, игорь бабушкин, делегация азербайджана, шахин мустафаев


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