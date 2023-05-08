В Кургане из-за лесных пожаров отменили парад Победы и салют

Лесные пожары повлияли на празднование Дня Победы в Кургане. О том, как именно, рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"В связи с тем, что пожары принесли беду и на них погибли люди, завтрашние мероприятия пройдут в усеченном формате. Будут концертные площадки и иные мероприятия, парада и салюта не будет. Просьба понять нас правильно", - написал Шумков в свое telegram-канале.

Напомним, сегодня в Кургане работал глава МЧС Александр Куренков. Он и Шумков с места пожаров доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе.