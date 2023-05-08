Тушить пожары в Свердловской области будет авиация Минобороны РФ и Авиалесохраны

08 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О кремлевском символизме перед 9 Мая

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Тушить пожары в Свердловской области будет авиация Минобороны РФ и Авиалесохраны

Авиация МЧС России, Авиалесоохраны и министерства обороны РФ продолжает работу на тушении крупных очагов пожаров в Свердловской области.

Сегодня на борьбу с возгораниями отправлены, в частности, вертолет Ми-8 МЧС России (в Березовский городской округ), вертолет Ми-8 Минобороны России (в Асбест), самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России (в Артемовский городской округ), два вертолета Ми-8 Минобороны России (в городской округ Верхняя Пышма).

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что к борьбе с пожарами подключилось уже свыше 5 тыс. добровольцев.

Теги: Лесные пожары, Авиалесохрана


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.05.2023 12:40 Мск В Свердловской области к тушению пожаров подключились уже 5 тысяч добровольцев
Ранее 08.05.2023 10:32 Мск Глава Среднего Урала предложил поощрять добровольцев, помогающих тушить пожары
Ранее 07.05.2023 19:45 Мск Обстановка с пожарами в Свердловской области стабилизируется, - МЧС
Ранее 07.05.2023 10:38 Мск В Свердловской области тушить пожары отправились 1700 добровольцев
Ранее 06.05.2023 22:14 Мск Куйвашев запросил помощи в тушении пожаров у федералов и волонтеров

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети