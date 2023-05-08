Тушить пожары в Свердловской области будет авиация Минобороны РФ и Авиалесохраны

Авиация МЧС России, Авиалесоохраны и министерства обороны РФ продолжает работу на тушении крупных очагов пожаров в Свердловской области.

Сегодня на борьбу с возгораниями отправлены, в частности, вертолет Ми-8 МЧС России (в Березовский городской округ), вертолет Ми-8 Минобороны России (в Асбест), самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России (в Артемовский городской округ), два вертолета Ми-8 Минобороны России (в городской округ Верхняя Пышма).

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что к борьбе с пожарами подключилось уже свыше 5 тыс. добровольцев.