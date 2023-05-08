Власти Курской области опровергли информацию о наборе строителей оборонительных сооружений

Правительство Курской области назвало спам-атакой распространенную информацию о появлении вакансии строителей оборонительных сооружений.

"Наши соседи продолжают информационные вбросы. Утром в telegram-каналах началась спам-атака. Размещается объявление с вакансиями на строительство оборонительных укреплений. Контактами указываются телефоны силовых структур. Цель атаки – перегрузить телефонную линию звонками", - говорится в сообщении правительства, размещенном в его официальной группе "Вконтакте".

Чуть позже власти прокомментировали "ещё один вброс дезинформации от спецслужб Украины".

"Поддельный документ якобы призывает администрации приграничных районов начать обязательную эвакуацию. В самом документе есть ряд ошибок по делопроизводству, но обычный читатель может не обратить на это внимание. Наш противник будет только увеличивать число дезинформации в ближайшие дни", - отмечают власти.