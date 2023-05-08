В Омской области введен режим ЧС

И.о. главы Омской области Виталий Хоценко сообщил введении в регионе режима ЧС из-за природных пожаров.

С 9 мая и до особого распоряжения также введен запрет на все виды охоты в Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, и Усть-Ишимском районе Омской области, написал политик в своем telegram-канале.

В Омской области сейчас складывается крайне пожароопасная и напряженная обстановка, которая осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков. Хоценко поручил Минфину выделить деньги на поддержку муниципальных районов при тушении пожаров и приобретение необходимой современной спецтехники.