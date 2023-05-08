08 Мая 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области снаряд ВСУ разорвался вблизи многоквартирных домов

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что сегодня под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино.

Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами – выбиты окна, повреждены балконы, сообщил Гладков в своем telegram-канале.

Есть четверо пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ. Подомовой обход территории продолжается. Оперативные службы и глава округа Владимир Жданов находятся на месте.

Дом в Шебекино, попавший под атаку ВСУ(2023)|Фото: t.me/vvgladkov

Дом в Шебекино, попавший под атаку ВСУ(2023)|Фото: t.me/vvgladkov

Теги: Шебекино, Вячеслав Гладков, обстрел


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