В Белгородской области снаряд ВСУ разорвался вблизи многоквартирных домов

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что сегодня под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино.

Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами – выбиты окна, повреждены балконы, сообщил Гладков в своем telegram-канале.

Есть четверо пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ. Подомовой обход территории продолжается. Оперативные службы и глава округа Владимир Жданов находятся на месте.